Verwaarloosde honden uit woning gehaald

Na een melding van dierenmishandeling onderzocht een wijkteam van de politie zaterdagmiddag een woning in de Pater de Dekenstraat in Wilrijk. In het appartement vonden de inspecteurs twee honden. Eén van hen, een beagle, was gekwetst aan één van de poten. De bewoners van het appartement, een 19-jarige man en een 20-jarige vrouw, verklaarden geen dierenarts te kunnen betalen. De beagle stond niet geregistreerd op naam van de bewoners. Er was ook geen eten en drinken voor de dieren. Ze werden overgebracht naar het dierenasiel in Wommelgem in afwachting van een controle door een dierenarts. Tegen de baasjes werd een proces-verbaal opgesteld. (BSB)