Verongelukte Geert Vervoort krijgt zwarte gordel als laatste eerbetoon 30 augustus 2018

02u36 0 Wilrijk Sportclub Satori Kwai Mortsel zal aanstaande vrijdag een zwarte gordel uitreiken aan de verongelukte Geert Vervoort. De 44-jarige man uit Wilrijk kwam vorige week om bij een verkeersongeval. "Geert had zich tot doel gesteld om zwarte gordel ju jitsu te halen voor zijn 50ste", zegt voorzitter Serge Appels van Satori Kwai.

Het ongeval waarbij motorrijder Geert Vervoort vorige woensdag omkwam op het kruispunt van de expressweg R11 en de Jules Moretuslei zindert na in Wilrijk en op het Kiel. Dit kruispunt staat al enkele jaren geboekstaafd als 'zwart punt'. Het ongeval gebeurde kort voor 20 uur. Geert Vervoort was op weg naar de training ju jitsu van sportclub Satori Kwai.





Discipline

Voorzitter Serge Appels: "Geert was een zestal jaar lid van onze club waar je zowel judo als ju jitsu kan beoefenen. Hij zou volgende week zijn examen voor blauwe gordel afleggen. Daarna volgt bruine gordel en tot slot zwarte gordel. Veel mensen haken af voor zij die ultieme bekroning bereiken. Geert niet. Hij moest en zou die zwarte gordel voor zijn 50ste behalen. Hij had tijd nodig om alle technieken onder de knie te krijgen maar hij gaf nooit op. Zijn discipline en zijn plichtsbesef waren voorbeeldig. Geert sloeg vrijwel nooit een training over. Ook niet tijdens de vakantie."





In overleg met de familie besliste sportclub Satori Kwai de zwarte gordel als postuum eerbetoon aan Geert uit te reiken. Dat zal vrijdag gebeuren tijdens de afscheidsplechtigheid.





Purple White Army

Ook Purple White Army, de supportersgroep van voetbalclub Beerschot-Wilrijk, brengt hulde aan de verongelukte Geert Vervoort. Zijn echtgenote is afgevaardigde van één van de jeugdploegen. Eén van zijn twee kinderen is jeugdspeler bij Beerschot.





De afscheidsplechtigheid voor Geert Vervoort vindt vrijdag om 13 uur plaats in het crematorium van Wilrijk.





(PLA)