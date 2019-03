Verdachte (32) van steekpartij aan Lukoil blijft aangehouden Sander Bral

18u06 0 Wilrijk De aanhouding van een 32-jarige man uit Wilrijk is donderdag verlengd. Hij wordt verdacht van moordpoging aan tankstation Lukoil in Wilrijk begin dit jaar. De verdachte stak een 36-jarige man in de buik met een steekwapen na een banale ruzie. Het slachtoffer raakte levensbedreigend gewond.

Op 9 januari is een banaal geschil aan Lukoil op de Boomsesteenweg volledig uit de hand gelopen. Een 36-jarige man werd daarbij neergestoken en moest in kritieke toestand afgevoerd worden. De verdachte was nog ter plaatse toen de politie arriveerde en kon onmiddellijk gearresteerd worden. De politie vond een mes op de plaats delict.