Veilige doorsteken voor brandweer op Gaston Fabrélaan 09 augustus 2018

Begin 2019 wordt de nieuwe brandweerkazerne langs de Jules Moretuslei in Wilrijk, ter hoogte van het kruispunt met de Valkstraat officieel in gebruik genomen. Om het vlot en veilig uitrijden van brandweerwagens op deze locatie mogelijk te maken, zal het Agentschap Wegen en Verkeer twee doorsteken aanleggen: een doorsteek van de Jules Moretuslei naar de Gaston Fabrélaan en een tweede doorsteek in de middenberm op de R11 zelf. De doorsteek in de middenberm van de R11 moet de brandweer toelaten om bij interventies meteen in de richting van Hoboken te kunnen uitrijden en niet eerst te hoeven keren aan het kruispunt met de Valkstraat. Enkel brandweervoertuigen zullen van deze doorsteken gebruik mogen maken.





De werken starten op 20 augustus en duren ongeveer een maand. De hinder voor het verkeer op de R11 blijft beperkt. (BJS)