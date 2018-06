Uitspraak in zaak Stadsboerderij verwacht in maart 2019 13 juni 2018

De uitspraak in het proces rond de Stadsboerderij in Wilrijk wordt rond maart volgend jaar verwacht. Tot die tijd blijft de boerderij dicht. De stad Antwerpen en erfpachter Pieter Marx van Greenmarx liggen in proces. De stad verwijt Marx het niet uitvoeren van het beloofde concept. Daarnaast zou Marx zich schuldig hebben gemaakt aan enkele bouw- en milieuovertredingen. Marx verwijt de stad dan weer dat hij niet op de hoogte was van de mate van grondvervuiling die op het terein aanwezig is. De stad hoopt via het proces het contract met Greenmarx te kunnen ontbinden en zo een nieuwe erfpachter aan te aanduiden. Die voorbereidingen zijn al aan de gang maar een nieuwe erfpachter daadwerkelijk aanduiden kan pas ten vroegste na maart volgend jaar. (ADA)





