Uitbater voor wielercentrum gezocht 27 april 2018

De stad Antwerpen is op zoek naar een nieuwe uitbater voor het wielercentrum met drie pistes en een bijhorend gebouw in Wilrijk.





Het vroegere provinciaal wielercentrum aan de Moerelei in Wilrijk werd begin 2018 overgedragen aan de stad Antwerpen. Het beschikt over drie pistes: een geasfalteerde wielerbaan, een skeeler- en opwarmingspiste en een bmx-parcours.





Het gebouw beschikt op de gelijkvloerse verdieping over een cafetaria, berging, sanitaire voorzieningen en twee administratieve ruimtes. Tussen het gebouw en de piste is er ruimte om een terras te plaatsen.





De uitbater neemt niet alleen de uitbating maar ook het onderhoud van het hele perceel op zich. De concessie gaat in op 1 augustus 2018 en loopt over een termijn van 9 jaar. Kandidaten die het wielercentrum wensen uit te baten, kunnen hiervoor tot 11 juni 2018 een voorstel indienen. (BJS)