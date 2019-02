Uitbater van bakkerij lichtgewond bij overval in Wilrijk SPS

18 februari 2019

09u38

Bron: Belga 0

In het Antwerpse district Wilrijk heeft een onbekende vanochtend een bakkerij overvallen. De uitbater van de bakkerij in de Jules Draeyersstraat raakte lichtgewond toen hij de overvaller wilde verhinderen achter de toonbank te geraken. Hij werd met een mes gestoken. De verdachte ging er vervolgens vandoor met een hoeveelheid cash geld uit de kassa. De politie is een onderzoek gestart.

Tijdens de overval was er ook nog een klant aanwezig in de winkel. Die raakte niet gewond, maar verkeerde na afloop wel in shock en had slachtofferhulp nodig.