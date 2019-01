Twee wagens uitgebrand na vermoedelijke brandstichting in Wilrijk Toon Verheijen

23 januari 2019

Twee wagens zijn dinsdagnacht even na 4 uur uitgebrand op de hoek van de Eenheidsstraat en het Boekveldplein in Wilrijk. Vermoedelijk is eerst de rode wagen beginnen branden en is het vuur overgeslagen op de andere wagen. De politie gaat uit van brandstichting. Het labo kwam ter plaatse voor verder onderzoek. Het is al de vierde verdachte autobrand in de regio op enkele weken tijd.