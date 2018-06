Truckersfederatie: "Krijgen geen klachten over te hoge werkdruk" 20 juni 2018

"Je kan er niet zomaar vanuit gaan dat de trucker bij dit ongeval niet oplettend genoeg was", reageert woordvoerder Isabelle De Maegt van Febetra (Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners). "Wij sensibiliseren truckers om de focus steeds bij het verkeer te houden maar ook fietsers en voetgangers moeten extra waakzaam zijn bij dat soort kruispunten. Bovendien zijn wij voorstander van zo min mogelijk conflicten op die punten. De experimenten in Antwerpen met groene kruispunten kunnen wij enkel maar aanmoedigen. Wij merken geen klachten van vrachtwagenchauffeurs dat de werkdruk te hoog zou liggen. Het is erg kort door de bocht om de schuld van zulke ongevallen bij de trucker of zijn werkgever te leggen."





(BSB)