Trouwring overleden man gestolen RUSTHUISBEWOONSTER (94) AL TWEEMAAL SLACHTOFFER VAN DIEFSTAL SANDER BRAL

15 februari 2018

02u45 0 Wilrijk De 94-jarige Maria Derycke uit Wilrijk woont nog maar twee jaar in woonzorgcentrum Groenveld in Wilrijk en ze is er al twee keer bestolen. Eind mei werden haar juwelen gestolen en rond de jaarwisseling werd de trouw-ring van haar overleden echtgenoot uit haar kamer geroofd. Maria's familie doet nu een oproep om de gestolen ring terug te vinden.

Maria Derycke (94) verblijft al twee jaar in WZC Armonea Groenveld in Wilrijk. In die tijd konden dieven al twee keer juwelen uit haar kamer stelen. Tijdens het pinksterweekend van vorig jaar kreeg ze een eerste keer ongewenst bezoek over de vloer en in december konden de dieven zelfs met de trouwring van Maria's overleden echtgenoot Jozef aan de haal gaan. "Maria is er het hart van in", zucht schoonzus Angèle, die het woord voert voor de familie.





Slachtofferhulp

"Ze begrijpt echt niet dat oudere mensen zoals zij in hun eigen woning bestolen worden. Na de eerste diefstal was het vooral heel erg schrikken maar na het stelen van de trouwring is ze er volledig onderdoor gegaan. Ze krijgt het echt niet verwerkt en zit elke dag te huilen. We hebben geïnformeerd of ze beroep kan doen op slachtofferhulp, maar die kunnen enkel komen als er effectief fysieke bedreigingen waren, wat niet het geval was. We begrijpen dat ergens wel, maar er moet toch iets gebeuren. Want voor mijn man Léon, Maria's broer, en mezelf wordt het ook zwaar om voor haar te zorgen. Wij zijn ondertussen ook tachtigers en kinderen heeft ze niet."





Poetsvrouw

Volgens de familie zijn de juwelen mogelijk door een poetsvrouw van het zorgcentrum gestolen. Kort na de feiten zou ze ook haar ontslag gekregen hebben. "Het klopt dat die persoon met de feiten in verband gebracht kon worden", klinkt het bij de communicatiedienst van de Armonea-groep. "Kort nadien heeft ze ontslag genomen in onderling overleg, het vertrek bij Groenveld was niet gedwongen. Of ze effectief iets met de feiten te maken heeft, is een zaak voor de politie." De politie bevestigt de feiten en laat weten met het onderzoek bezig te zijn.





"Wij betreuren uiteraard de feiten en hebben begrip voor het slachtoffer en haar familie", klinkt het verder bij Armonea. "Onze directie is dan ook al meermaals met haar in gesprek gegaan. Wij zetten in alle onze zorgcentra enorm in op diefstalpreventie maar jammer genoeg kunnen we ze niet allemaal voorkomen. We sporen al onze medewerkers aan extra waakzaam te zijn en proberen via affiches aan bewoners en bezoekers ook duidelijk te maken mee een oogje in het zeil te houden. We raden de bewoners ook aan altijd alles goed af te sluiten en geen waardevolle spullen mee te brengen naar het woonzorgcentrum."





Naast de trouwring verloor Maria bij de diefstallen ook andere ringen en meerdere kettingen, een armband en oorbellen. "Ze hoopt vooral de trouwring terug te vinden", besluit schoonzus Angèle. "Het gaat om een traditionele gouden trouwring zonder gravure. Hopelijk levert het politie-onderzoek nog iets op maar daar hebben we niet te veel vertrouwen in want we hebben in al die tijd nog niks vernomen en bij het woonzorgcentrum weten ze ook van niets. Hoe dan ook is Maria blij dat ze met haar verhaal naar buiten kan en hoopt ze dat ze zoiets nooit meer hoeft mee te maken en eindelijk van haar oude dag kan genieten."