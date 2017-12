Tien meter hoge ZandHoper verlicht Sint-Ursula 03u04 50 Foto Klaas De Scheirder De leerlingen bij de grote zandloper.

De leerlingen van 1B van het Sint-Ursula in Wilrijk hebben de afgelopen dagen de handen uit de mouwen gestoken. Samen bouwden ze een ZandHoper in bamboe van tien meter hoog. Aanleiding voor het huzarenstukje was de proefwerkperiode. "Leerlingen van de 1B-stroom hebben geen examens. Zij krijgen meer praktijkgerichte vakken want vaak is uren stilzitten niet voor hen weggelegd", legt leerkracht Ivan Tijsmans uit. Omdat alle andere kinderen wel gewoon examens hadden, lag de school er in de namiddag nogal verlaten bij. De ideale gelegenheid om creativiteit en educatie op een fijne manier samen te brengen dachten de leerkrachten. "Via het bouwen konden we vakoverschrijdend werken. Ze leerden iets bij over bouwtechnieken maar evengoed over milieu en bamboe. We koppelden er wat actualiteit aan toe en op een fijne manier leerden ze heel wat dingen bij zonder daar echt bij stil te staan. En het resultaat mag er zijn", vertelt Tijsmans. Gisteren werden de 2.000 lichtjes feestelijk aangestoken en kon het resultaat door iedereen bewonderd worden. (ADA)