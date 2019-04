Start-up verhuurt wagens met dubbele pedalenset voor leerling-bestuurders ADA

12 april 2019

14u29 1 Wilrijk Leren rijden met een rijschool kost enorm veel geld en je eigen wagen gebruiken om een leerling-bestuurder te leren rijden, zien we vaak niet zitten. Daarom komt start-up CONDUCT nu met een alternatief. Zij verhuren wagen met twee pedalensets en extra spiegels.

De Royal Automobile Club of Belgium (RACB) lanceert CONDUCT. Dat is een start-up die het mogelijk maakt om speciaal aangepaste auto’s te huren om vrije rijlessen te geven. Dat zijn lessen waarbij de leerling-bestuurder begeleid wordt door een familielid of een vriend(in) die al minstens acht jaar een rijbewijs op zak heeft. CONDUCT biedt klanten de mogelijkheid om nieuwe Peugeots 208 met alle noodzakelijke uitrusting te huren: twee pedalensets, een bijkomende achteruitkijkspiegel om het leerproces te vergemakkelijken, gps en parkeersensoren.

Daarmee wil CONDUCT inspelen op de steeds groter wordende vraag van begeleiders die iemand willen leren rijden maar hun eigen wagen daarvoor liever niet ter beschikking stellen. “Ook hebben heel wat mensen nog steeds een bedrijfswagen. En die laten niet zomaar toe dat iemand anders er gebruik van maakt,” zegt Luigi Vroman, Vlaams coördinator van CONDUCT.

Eerst 3 uur les volgen

Sowieso moeten begeleiders eerst drie uur les volgen alvorens ze als begeleider mogen fungeren. “Daarnaast biedt CONDUCT knowhow en expertise door middel van videohandleidingen over aan de huurders van de wagens. Deze e-learnings zullen begeleiders en bestuurders helpen gedurende de opleiding. De video’s leggen de begeleiders en leerlingen de verschillende fasen van het leerproces uit. Ze vestigen ook de aandacht op fouten die men niet mag maken en benadrukken het belang van een positieve en veilige rijstijl.”

Momenteel telt het bedrijf 15 wagens waarvan er eentje in Antwerpen ter beschikking staat. Maar dat aantal wil CONDUCT zo snel mogelijk verdubbelen. Per uur betaal je 15 euro. “Alle kosten zijn daarmee gedekt. Benzineverbruik, de verzekering, de e-learnings en al het extra materiaal zoals de extra spiegels”, aldus Luigi.