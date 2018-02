Stadsdichter zet academies in de kijker 05 februari 2018

02u26 0 Wilrijk De academies in Vlaanderen en Brussel zetten afgelopen weekend hun deuren open ter gelegenheid van de Dag van de Academies. In Wilrijk kwam kersvers Antwerps stadsdichter Maud Vanhauwaert haar gedicht 'Boodschap van Algemeen Nut' onthullen.

Jaren geleden was Maud Vanhauwaert zelf leerlinge aan de academie van Wilrijk. "Ik heb hier vroeger voordracht, toneel en welsprekendheid gevolgd. Zonder die jaren zou ik nooit gestaan hebben waar ik nu sta," vertelt de dichteres.





De kracht van een academie schuilt hem volgens haar in het feit dat de academie openstaat voor iedereen. "Zowel mensen die branden van ambitie als mensen die gewoon plezier willen beleven aan hun hobby kunnen hier terecht."





Dat de academie aan populariteit wint, ziet ook artistiek directeur van de academie in Wilrijk Wouter Aerts: "Op vijf jaar tijd zien we ons aantal leerlingen stijgen met zo'n tien procent. Een tendens die we in heel Antwerpen zien. Dat komt omdat we ook overdag lessen voor volwassenen aanbieden en wordt een saaier vak als notenleer veel speelser en creatiever gegeven."





De mama's en papa's blonken uiteraard van trots toen hun jonge spruiten de bezoekers trakteerden op een muzikaal intermezzo. (ADA)