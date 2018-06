Stad richt twee nieuwe zones 30 in 05 juni 2018

De zuidelijke districten Hoboken en Wilrijk krijgen er twee zones 30 bij: aan de Groenstraat en de Klaverbladdreef. Het moet de woonwijken veiliger en leefbaarder maken.





Over de hele stad worden jaarlijks een twintigtal zones 30 uitgerold. Het college keurde vrijdag twee nieuwe zones goed. De zone aan de Groenstraat wordt begrensd door de Sint-Bernardsesteenweg en het kruispunt Fotografielaan-Moerelei. Let wel: de Sint-Bernardsesteenweg valt buiten de zone 30.





De zone aan de Klaverbladdreef wordt ook begrensd door de Sint-Bernardsesteenweg (die ook hier niet is inbegrepen) en verder door de Karel Cuypersstraat, Marnix Gijsenlaan, Frans Smekensstraat, Praaglaan, Groenenhoek en Moerelei. (PHT)