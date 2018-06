Stad ontvangt label voor Toekomstbomen 15 juni 2018

02u50 0 Wilrijk De stad Antwerpen heeft het Natuurpuntlabel ontvangen voor het project rond de Toekomstbomen. Het is de tweede keer dat de stad zo een label krijgt.

Met het label beloont Natuurpunt ecologisch groen beheer. Vorig jaar kreeg de stad een Natuurpuntlabel voor het Extensief Maaibeheer. Gisteren kreeg het er een voor het project Toekomstbomen. Dat zijn bomen op een straat of een plein in het openbaar domein waarin de stad investeert zodat ze groot en oud kunnen worden. Het project werd vorig jaar gelanceerd en sindsdien heeft de stad alle bomen van de districten Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Merksem al in kaart gebracht. "In totaal staan er 41.000 straatbomen. Daarvan komen er 700 in aanmerking om als toekomstboom bestempeld te worden en hebben er 4.000 het potentieel om er een te worden", legt schepen Caroline Bastiaens uit. Van alle bomen is slechts tien procent ouder dan 50 jaar en iets meer dan één procent is 100 jaar of ouder. Met dit project wil de stad dat aantal gevoelig omhoog. "Elke boom heeft onder de grond evenveel plaats nodig als boven de grond om groot en oud te kunnen worden. Dat betekent dat we bij wegenwerken bijvoorbeeld rekening houden met het aanleggen van nutskabels zodat die niet in de weg van de wortels liggen", aldus de schepen. (ADA)