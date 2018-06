Sp.a zet Güler Turan op kop 30 juni 2018

De Wilrijkse sp.a trekt naar de districtsraadsverkiezingen met Güler Turan als nummer 1. Turan woonde lang in Berchem, maar is naar Wilrijk verhuisd. De politica staat ook derde op de Antwerpse gemeenteraadslijst. Bij de speerpunten van het programma hoort het doortrekken van fietspaden over kruispunten. Daarnaast willen de socialisten meer deelauto's en deelfietsen in het district én komt een bekende verzuchting weer op tafel: een tramlijn tot aan de Bist.





Huidige fractieleider Johan Peeters krijgt de tweede plaats toegewezen, districtsraadslid Hicham El Mzairh de derde. De lijst moet nog worden voorgelegd aan de leden.