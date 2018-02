Sp.a en Groen gaan apart naar kiezer 24 februari 2018

02u25 0 Wilrijk Sp.a en Groen gingen nog nooit samen naar de kiezer en dat zal ook niet in oktober gebeuren. De leden van Groen schoten met een nipte meerderheid een kartel af. Enkel in Berchem kan er nu nog een gezamenlijke lijst komen.

De liefde tussen de socialisten en de groenen is zwaar bekoeld sinds de split van de stadslijst Samen. Woensdag spatte zelfs in het door een brede linkse coalitie bestuurde Borgerhout een twaalfjarig politiek huwelijk uiteen. Het is dan ook geen verrassing dat Groen en sp.a zich in Wilrijk als vanouds apart aan de kiezer presenteren. Aan de socialisten ligt dat niet. "We verschillen weinig in onze manier van denken en visie op Wilrijk", zegt sp.a-voorzitter Walter De Keyzer.





Goedkeuring

"Wij stonden achter een kartel. Maar goed, we leggen er ons bij neer. Had Groen 'ja' gezegd, dan zouden we wel onze leden om een goedkeuring hebben gevraagd. Dat hoeft nu niet meer."





"Wilrijk moet gezonder, socialer, groener en verkeersveiliger", stelt lokaal sp.a-fractieleider Johan Peeters. "Alle zwarte punten moeten worden aangepakt." Dirk Avonts, fractieleider Groen in de districtsraad, treedt dat bij. "Ook de luchtkwaliteit verdient meer aandacht. We zijn tegen de uitbreiding van ISVAG (afvalcentrale, red.). Onze twee partijen hebben elk hun sterktes. Als de kiezer het toelaat, zullen we met plezier samen aan tafel gaan zitten." (PHT)