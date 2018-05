Slachtoffer verkeersongeval rijdt zelf met 102 km/u in bebouwde kom 05 mei 2018

02u45 0

Met een snelheid van 102 km/u door de bebouwde kom razen. Dat is wat de 28-jarige N.B. uit Wilrijk gisteren aan de Antwerpse politierechter moest verantwoorden. "De bewuste Eikenstraat in Rumst is een lange baan en er was weinig verkeer waardoor ik de aandacht verloor en te snel reed", verdedigde N.B. zich. De beklaagde geraakte in 2008 betrokken in een verkeersongeval op zijn bromfiets. Hij verloor daardoor een nier en een deel van zijn milt. Hij lijdt nog steeds aan een hartvliesontsteking en is werkonbekwaam. "De aandacht verloren?", vroeg de rechter zich af. "Voor iemand die de gevolgen van een verkeersongeval zo lang met zich mee draagt, is dat toch onvoorstelbaar?" N.B. is op dit moment afhankelijk van het ziekenfonds en heeft zijn wagen aan de kant gezet wegens zijn financiële situatie. "Een rijverbod en examens hebben dus geen zin en gezien de financiële situatie zal ik mild zijn met de geldboete", besliste de rechter. N.B. kreeg een boete van 320 euro en moet opdraaien voor de gerechtskosten. (BSB)