School ontruimd voor brandende frietketel 29 mei 2018

03u00 0

De secundaire school Sint-Ursula in de Sint-Bavostraat is gistervoormiddag even ontruimd na een keukenbrandje. Een frietketel vatte vuur maar het personeel kon het brandje onmiddellijk blussen met een blusdeken. De brand zorgde wel voor stevige geurhinder. Daarom kwam de brandweer ter plaatse voor het verluchten van de lokalen.





De negenhonderd leerlingen werden tijdelijk geëvacueerd naar het park tegenover de school. Na de middagpauze konden de lessen gewoon hervatten.