Rookschade door accidentele kelderbrand Sander Bral

03 maart 2019

09u52 0

Brandweer en politie snelden zich zaterdagavond richting de Boomsesteenweg in Wilrijk voor een woningbrand. Vermoedelijk was er een accidentele brand ontstaan door een technisch defect in de kelder van het gebouw. De brandweer had ruim een uur nodig om de situatie onder controle te krijgen. Niemand raakte gewond in de brand maar er is wel heel wat rookschade. Terwijl de hulpdiensten hun werk deden was er één rijstrook van de Boomsesteenweg afgesloten richting Antwerpen.