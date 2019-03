Rommelmarktfeest verhuist naar september BJS

12 maart 2019

12u15 0 Wilrijk Het Rommelmarktfeest op het Valaar is een vaste waarde voor koopjesjagers in Wilrijk en omstreken. Dit jaar verhuist het evenement van het voorjaar naar september.

Het concept is ondertussen tot ver buiten Wilrijk bekend: een grote rommelmarkt waarbij de bewoners van de ganse wijk de krachten bundelen met het district. Vrolijke en muzikale straatanimatie en spelletjes en het springkasteel van de jeugddienst zorgen voor een feestelijke sfeer in heel de wijk.

De vorige rommelmarktfeesten vonden plaats op een zondag op het einde van mei of in het begin van juni. Dit jaar blijkt dat niet mogelijk. Omwille van verschillende verlengde weekends en de verkiezingen op zondag 26 mei moeten de organisatoren op zoek naar een nieuwe datum, waarbij de kans op een grote opkomst en aangenaam weer maximaal is. Daarom zal het Rommelmarktfeest editie dit jaar plaatsvinden in september.

De exacte datum wordt later bekend gemaakt via onder meer de website van het district. Zo krijgen de bewoners van het Valaar alvast enkele maanden extra tijd om hun schatten op te sparen tot de volgende editie van het Rommelmarktfeest.