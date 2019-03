Reus Ferre officieel gedoopt tijdens plechtige ceremonie ADA

30 maart 2019

De doop van reus Ferre was niet meer dan een symbolische daad. Met een verfborstel gedrenkt in het water van de Hollebeek werden wat druppels op de nieuwe reus gesprenkeld. Districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) werd maar meteen mee gedoopt. De symboliek achter de doop is echter gigantisch voor de Wilrijkenaar. Dat was duidelijk te zien aan hoe serieus de mensen achter de Geitenstoet deze ceremonie had georganiseerd. Lezingen, muziek en een officiële geboorteakte zoals dat in Vlaanderen verplicht is.

Reus Ferre is niemand minder dan Ferre Grignard. De jongelingen horen het in Keulen donderden. De ouderen onder ons weten dat het gaat om de populaire protestzanger in jaren 60 en 70 met hits als Drunken Sailor en Ring, ring, I’ve got to sing.

Om de vijf jaar trekt de Geitenstoet er op uit in Wilrijk en volgend jaar zal dat met de nieuwe reus Ferre zijn. “Ferre was een Wilrijkenaar. Zijn jeugd bracht hij door in wijk Valaar. Dankzij Ferre wordt deze wijk nu ook gerepresenteerd in de Geitenstoet,” vertelt Gilbert Van Nuffel, secretaris van vzw Geitenstoet Comité. De bedoeling is dat op langer termijn elke Wilrijkse wijk een eigen reus krijgt.