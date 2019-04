Politie vindt bij autocontrole koffer vol namaakkledij Sander Bral

04 april 2019



In de regio Zuid controleerde een wijkteam van de lokale politie afgelopen dinsdag een voertuig aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. De auto was niet geldig verzekerd. Bij verdere controle vonden de inspecteurs twee manden vol met merkkledij in de koffer van de auto. De 21-jarige bestuurder was eerder al eens tegen de lamp gelopen omdat hij zaken nagemaakt of vervalst had. Er waren genoeg redenen om de gevonden kledingstukken in bewaring te nemen voor verder onderzoek. Bij hem thuis heeft de politie nadien een huiszoeking gedaan. Daar werd nog een partij nagemaakte kleding gevonden. De lokale recherche zal de feiten verder onderzoeken.