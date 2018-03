Plantsoen aan de Bist krijgt nieuwe invulling 24 maart 2018

Vanaf maandag 26 maart wordt er gewerkt op de groenzone tegenover het Wilrijkse gemeenschapscentrum op de Bist. De heuvel op het plein maakt plaats voor een glooiend en bloemenrijk plantsoen. De bloemen zullen deze zomer al zichtbaar zijn en vormen één geheel met de reeds aangeplante prairietuin ernaast. Om de werkzaamheden goed te laten verlopen, geldt een parkeerverbod op enkele parkeerplaatsen vlak naast de heuvel. In 2015 vierde Wilrijk zijn 1.250-jarige bestaan. Dat werd onder andere in de verf gezet met een bloemenheuvel op een grasplein op de Bist, recht tegenover de ingang van het gemeenschapscentrum. Op de heuvel bracht de groendienst in bloemenletters het getal 1.250 aan. (ADA)