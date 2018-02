Paralympiërs en biathlon-estafette in Korea House 14 februari 2018

Ook de paralympische tak van de wintersport kleurt het Korea House aan de gloednieuwe skipiste Aspen in Wilrijk.

Vandaag kan je kennis maken met een zeer divers aanbod aan specifieke G-sportactiviteiten. Je kan er kennis maken met onze paralympische atleten en je wagen aan een potje rolstoelbasketbal. Wie liever de sneeuw opzoekt kan een zitski uitproberen op de piste.





Deze week gaan ook de biathlon wedstrijden door op de spelen in Pyeongchang. Naar aanleiding van de finale 20km, komt Tim de Ridder, een echte biatlon atleet, morgen 15 februari naar het Korea House in Aspen voor live demo's en een biatlon challenge op het estafette parcours.





De 18-jarige de Ridder mikt op de Winterspelen van 2022 in Peking. (DILA)