Overvaller bekent ook straatroof Patrick Lefelon

20 februari 2019

19u02 1 Wilrijk Een 25-jarige dader heeft zich aangegeven voor de overval op bakkerij Nadia in Wilrijk voorbije maandag. Dinsdag had de politie al een huiszoeking bij de man uitgevoerd maar toen was hij niet thuis.

Bij de overval maandagochtend raakte de zaakvoerster van bakkerij Nadia in de Jules Draeyersstraat gewond aan de hals toen zij de overvaller wilde verhinderen achter de toonbank te geraken. De verdachte ging er vervolgens vandoor met 700 euro uit de kassa.

De dader was geen onbekende voor de politie. Dinsdag klopten speurders bij hem thuis aan en doorzochten zijn woning. Hij was nergens te vinden. Woensdagochtend kwam hij zich aangeven bij de politie. Hij bekende de overval op de bakkerij. Bovendien gaf hij toe de dader te zijn van een gauwdiefstal op 14 februari. Een 77-jarige vrouw werd toen van haar handtas beroofd. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter.