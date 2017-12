Opgepakte Antwerpenaar schreeuwt onschuld uit op Filipijnse tv 02u24 0 Foto RV Koen V.d.B. op de nationale Filipijnse tv. Wilrijk De Antwerpenaar, die in de Filipijnen is aangehouden op verdenking van kinderhandel, heeft op de nationale televisie zijn onschuld uitgeschreeuwd. Koen V.d.B. (60) werd opgepakt toen hij met enkele kinderen rondwandelde in een busstation.

Zoals wel vaker in de Filipijnen gebeurt, pronken de autoriteiten met de arrestatie van een buitenlander. Woensdag werden in het politiekantoor van de provinciestad Cebu camera's van de nationale Filipijnse tv-zender GMA toegelaten. Aan het woord was Koen V.d.B., die sinds dinsdag aangehouden is op verdenking van kinderhandel: "Ik begrijp niet wat ik verkeerd heb gedaan", zucht de man die uit Wilrijk komt maar in Zwitserland woont en werkt. "Ik ken deze kinderen al vier jaar. De kleinste heb ik zelfs weten geboren worden. Hun familie heeft ons naar het busstation gebracht. Er was zelfs een tante bij die meerderjarig is. Ik ben onschuldig"





"Misverstand"

Koen V.d.B. werd opgepakt aan het busstation van Cebu. Hij zou een Filipijnse wet overtreden hebben die stelt dat het voor volwassenen verboden is om samen met kinderen jonger dan twaalf in bepaalde ruimtes te zijn, als er geen familieband is. Volgens het politieverslag was Koen V.d.B. in het gezelschap van twee jonge vrouwen en twee minderjarige kinderen, een jongen en een meisje. Nog volgens het verslag wilde het gezelschap een uitstap naar de strandlocatie Moalboal maken en zouden ze onderweg nog familie van een van de kindjes oppikken. Volgens de Filipijnse familie van de kinderen treft Koen V.d.B. geen enkele schuld en is er sprake van 'een misverstand'. "Koen helpt ons al 8 jaar lang", beweert de moeder in een Filipijnse krant. "Telkens als hij ons komt bezoeken, wil hij een uitstapje maken." Koen V.d.B., die nu ook officieel in verdenking is gesteld van 'kinderhandel', blijft in de gevangenis. Zijn familie in Antwerpen is radeloos. De Belgische ambassade volgt het dossier op. (BJS)