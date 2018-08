Open Vld wil park naast militaire baan 28 augustus 2018

02u34 0 Wilrijk De Open Vld-afdelingen van Wilrijk en Mortsel doen een gezamenlijk voorstel om van de berm tussen de Spoorweglaan en de militaire baan (R11) een recreatief park te maken. De berm, die hoger ligt dan de weg, zou opgewaardeerd worden met een betere afwatering en een fiets-wandelbrug die Wilrijk met Mortsel zou kunnen verbinden.

Wilrijks districtsraadslid Alexandra d'Archambeau van Open Vld woont in de buurt en gaat geregeld joggen door het stukje groen. "Nu wordt deze berm vooral gebruikt door hondeneigenaars, de rest van de wijk komt er bijna niet. Zeker de kant van Mortsel wordt amper gebruikt omdat het pad er bij regen slijkerig bij ligt. De berm is ook moeilijk toegankelijk via de Spoorweglaan. Momenteel dienen fietsers terug naar beneden fietsen en daarna opnieuw hun fiets naar boven loodsen via de trappen richting Mortsel. Niemand doet dat en dus fietst iedereen gewoon op het fietspad naast de baan. Dat is zonde natuurlijk aangezien er boven zo'n mooi pad ligt. Als we echter een mooie voetgangers - en fietsersbrug kunnen realiseren over de Jozef Hermanslei zou dat een hele verbetering zijn", voegt D'Archambeau eraan toe.





Het idee werd eerder al geopperd door buurtgroep 'Gebermte' die jaarlijks de Bermfeesten organiseren om het potentieel van de berm te belichten.





Ook een speelterrein behoort volgens d'Archambeau tot de mogelijkheden. "Er is langs de kant van de Jozef Hermanslei enorm veel plek om een speelruimte aan te leggen. Wilrijk wil haar eigen "Park Spoor Zuid". d'Archambeau hoopt op steun van de stad Antwerpen, de provincie en zelfs het Vlaams Gewest om het project samen met Mortsel te kunnen realiseren. (DILA)