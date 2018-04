Op filmset naast Jean-Claude Van Damme EX-MATERIAALMAN BEERSCHOT MAAKT NAAM ALS FIGURANT KRISTOF DE CNODDER

14 april 2018

02u38 0 Wilrijk Als er ooit een Oscar voor beste figurant wordt uitgereikt, hou dan Seba Rodriguez uit Wilrijk in het oog. De voormalige materiaalman van Beerschot maakte het voorbije jaar naam in het figurantenmilieu. "Binnenkort maak ik zelfs mijn filmdebuut aan de zijde van jeugdidool Jean-Claude Van Damme", lacht Seba.

Een dik jaar geleden rolde Seba Rodriguez een beetje per ongeluk in 'de mediawereld', toen VTM hem vroeg voor het tv-programma Gezond Verstand. Seba geraakte vervolgens met zijn 'karakterkop' binnen bij een castingbureau, waarna hij om de haverklap wordt gevraagd voor optredens in reclamespots en voor passages als figurant in televisieproducties. Zo werkte Seba onder andere mee aan Iedereen Beroemd, Familie, Thuis, De Buurtpolitie en Professor T. Tegenwoordig komt hij vaak op het scherm in een promotrailer voor VTM. Later dit jaar zal hij opduiken in spelprogramma De Drie Wijzen én in Undercover, een nieuwe fictiereeks met Tom Waes.





Buitenwipper

"Undercover was heel leuk om te doen", vertelt Seba. "Ik heb drie dagen als figurant op de set mogen rondlopen en leerde daar Tom Waes een beetje beter kennen. Tom is een schitterende kerel die me veel tips gaf: enorm leerrijk voor mij. Dat hij een Antwerpfan is en ik voor Beerschot supporter bleek geen probleem (knipoogt)."





Tom Waes is één ding, maar een tijdje geleden stond Seba zij aan zij met een nog veel grotere naam in de acteurswereld. "Eind februari had ik opnames voor de langspeelfilm The Bouncer. Daarin speel ik een piepklein rolletje als buitenwipper onder hoofdportier Jean-Claude Van Damme", verklapt Seba. "Van Damme was een jeugdidool van mij. Ik herinner me nog hoe ik vroeger naar de videotheek spurtte telkens er een film met hem werd uitgebracht. En nu stond ik dus plots naast hem. Al moet ik zeggen dat het moeilijk is om echt contact te maken met Van Damme, want hij zit nogal in zijn eigen wereldje."





Hoe dan ook: die selfie met Van Damme pakken ze Seba niet meer af. Het is vooral voor dit soort bijzondere ontmoetingen en ervaringen dat de Wilrijkenaar het doet. "Echt rijk word ik niet van mijn camerawerk, maar ik kan er af en toe wel eens goed van gaan eten", zegt de man die in het dagelijkse leven werkt op de vroegmarkt. "Momenteel is het niet meer dan een toffe hobby. Ik zal natuurlijk niet 'nee' zeggen als er zich ooit een grotere rol aandient, maar tegelijk is dat geen obsessie. Ik besef goed genoeg dat ik nog maar pas kom piepen. Tot voor kort was mijn enige acteerervaring een rol in het schooltoneel. Ik ben al lang blij dat ik als beginner zulke mooie kansen krijg. Ik geniet met volle teugen en probeer ondertussen zo veel mogelijk bij te leren."