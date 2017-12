Nieuwjaarsdrink op 3 januari 02u34 0

Het districtsbestuur van Wilrijk nodigt zijn inwoners uit op 3 januari tussen 17 uur en 19 uur op de Bist om te klinken op het nieuwe jaar. Tegelijk kan er gestemd worden op de kandidaten voor de Geitentrofee. De genomineerden zijn Hubert De Ranter, Lydia Baeck en Sarina Ahmad. De stemmen worden meteen geteld waarna het Wilrijkse districtscollege om 19 uur de winnaar zal bekendmaken in de grote Wintervonk-tent. Diezelfde avond trekt de tweede editie van Wintervonk zich op gang op de Bist. Vanaf 17.30 uur begint het reuzenrad er zijn eerste rondjes te draaien met muzikale ondersteuning van Fanfaar Fatal. Om 18 uur geeft het gezelschap Incontri een magische vuurperformance op het plein. Daarna is Wintervonk vertrokken voor vijf dagen vol muziek, theater, poëzie en cinema op en rond de Bist met als blikvangers onder meer The Scabs, Guido Belcanto en Nigel Williams. Het volledige programma vind je op www.wintervonk.be.