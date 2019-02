Nieuwe ISVAG-verbrandingsoven Wilrijk krijgt geen vergunning TVC

27 februari 2019

19u07

Bron: Belga 0 Wilrijk De nieuwe afvalverbrandingscentrale van intercommunale ISVAG in Wilrijk krijgt geen omgevingsvergunning. Dat heeft minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) beslist. Volgens ISVAG wil de regering de zaak over de verkiezingen tillen.

ISVAG wil de huidige afvalverbrandingsoven langs de A12 in Wilrijk vervangen door een nieuwe installatie met meer capaciteit, maar minder uitstoot van schadelijke stoffen. Er zou ook een warmtenet aan gekoppeld worden dat gezinnen en bedrijven in de omgeving kan voorzien van stroom en warmte.

Het project stootte eerder deze maand op een ongunstig advies van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en dat wordt nu gevolgd door de minister. “Uit de ruimtelijke adviezen bleek dat de aanvraag geen plan voor de afbraak van de huidige verbrandingsinstallatie en de reconversie van de site bevatte”, stelt Van den Heuvel. “Er is dus geen rechtszekerheid dat de bestaande verbrandingsoven in de toekomst zal verdwijnen. Er is bijgevolg ook geen garantie op een duurzame ruimtelijke ordening.”

De centrale kreeg eerder wel negen voorwaardelijk gunstige adviezen van onder meer afvalstoffenmaatschappij OVAM en het Agentschap Natuur en Bos. Het Vlaams Energie Agentschap en het Agentschap Wegen en Verkeer adviseerden gunstig. In het openbaar onderzoek werden 1.664 bezwaren ingediend.

Verkiezingen

Volgens ISVAG wil de regering de vergunning niet verlenen voor de verkiezingen. “Er zijn geen vragen bij de inhoud, de capaciteit, de technologie, de locatie of de mobiliteit”, zegt voorzitter Philip Heylen. “Het gaat louter om het afbreken van het oude gebouw. Als je de plannen bekijkt, zie je dat wij de oude installatie moeten afbreken om de nieuwe te kunnen bouwen. Het is onmogelijk om de twee naast elkaar te laten functioneren.”

In de loop van de komende weken zal ISVAG beslissen welke volgende stappen worden genomen. Ofwel gaat de intercommunale in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, ofwel start ze een volledig nieuwe procedure op. “In elk geval zal het nu nog meer dan een jaar duren”, aldus Heylen.

Nieuw project

“Onze argumenten hebben het eindelijk gehaald”, reageert Wouter Van Besien van Groen. “Nu is het tijd voor de volgende stap. Het is nu aan intercommunale ISVAG en aan de stad Antwerpen om met een nieuw en toekomstgericht project in de haven te beginnen. We hopen dat het stadsbestuur zich hier nu duidelijk gaat over uitspreken en kiest voor de gezondheid van haar bewoners.”