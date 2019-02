Nieuwe bushalte aan sportcentrum Mariënborgh BJS

01 februari 2019

12u54 0 Wilrijk Goed nieuws voor wie met het openbaar vervoer naar sportcentrum Mariënborgh in de Doornstraat wil. Sinds 28 januari zijn er bushaltes vlak bij de site gekomen.

Aan het sportcomplex komt een bushalte ter hoogte van de parking. In de tegenovergestelde richting komt ook een bushalte even verderop in de Doornstraat, ter hoogte van het Geitepad en de Wilrijks-Edegemse grens.

De bushalte wordt sinds maandag 28 januari bediend door buslijnen 130, 131, 135, 140 en 141. De Lijn plaatst voorlopig enkel haltepalen aan de nieuwe haltes, later komen er schuilhuisjes en verlichting bij.

Sportcentrum Mariënborgh ligt aan de Doornstraat in Edegem, vlak over de grens met Wilrijk. Met verschillende tennisvelden, een polyvalente sporthal en een uitgebreide cafetaria en feestzaal lokt het complex heel wat volk.

Sindskort komen daar ook leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege bij, die tijdelijk les komen volgen op Mariënborgh. Busgebruikers moesten vanaf de dichtstbijzijnde bushalte nog een lange afstand wandelen langs de Doornstraat, waar geen afgescheiden voetpad is en een snelheidsregime van 70 km/uur geldt. Een bushalte ter hoogte van het sportcentrum werd dus een must.