Nieuwe brandweerkazerne klaar voor gebruik NBA

02 januari 2019

16u17 0 Wilrijk De nieuwe brandweerkazerne in Wilrijk is klaar voor gebruik. Vanaf maandag zullen de brandweerlui intrekken in de Jules Moretuslei.

Ongeveer een jaar heeft de bouw van de nieuwe kazerne in Wilrijk geduurd. Deze achtste post maakt deel uit van een masterplan waar de brandweerzone Antwerpen al meer dan 20 jaar aan werkt om haar aanrijtijden drastisch te verkorten en de staat van haar patrimonium te verbeteren. In dit kader werden in het verleden al de grote kazerne op de Noorderlaan gebouwd en ook een nieuwe kazerne in Berendrecht. Het doel is om vooral bij incidenten in Hoboken en Wilrijk de aanrijtijd drastisch te verminderen. De brandweerzone Antwerpen wil van gemiddeld 16 naar 12 minuten gaan.

Vanaf maandag nemen de brandweerlui er hun intrek. De post zal ongeveer 11 brandweerlui tellen. Zij komen uit andere kazernes.

De nieuwe brandweerkazerne is een duurzaam gebouw met gebruik van hernieuwbare energie dankzij een zonneboiler, een warmtepomp, zonnepanelen op het dak en regenwaterrecuperatie.