Nieuw sproeisysteem en nieuwe verlichting voor oefencomplex Beerschot Wilrijk 24 juli 2018

02u37 0

Het oefencomplex aan het Universiteitsplein van Beerschot Wilrijk heeft een nieuw sproeisysteem en nieuwe verlichting voor het grasveld en het kunstgrasveld. Onder impuls van eigenaar DCA wordt ook het oefencomplex stap voor stap verder uitgebouwd. Om in betere omstandigheden te kunnen trainen, werden het grasveld en de fitnessruimte al aangepakt. Deze vernieuwingen zijn niet alleen belangrijk voor de A-kern maar ook voor onze jeugdploegen die op het oefencomplex trainen en spelen. Met de nieuwe LED-verlichting zullen zij dat nu ook 's avonds optimaal kunnen voetballen. "KFCO Beerschot Wilrijk bevestigt hiermee het geloof in een sterke jeugdwerking en de ambitie om op termijn zo veel mogelijk eigen spelers te laten doorvloeien naar de A kern", klinkt het bij de club.





Met die gedachte in het achterhoofd bekijken Beerschot Wilrijk en de stad Antwerpen nog steeds hoe ze het oefencomplex kunnen uitbreiden en moderniseren. (ADA)