Mozaïek blikvanger met tentoonstelling en lezingen 12 april 2018

Tijdens een achtdaagse van de mozaïekkunst van 21 tot 28 april in Wilrijk kom je alles te weten over die eeuwenoude kunstvorm. De tentoonstelling in het districtshuis met werk van Pro Mosaico is gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er ook workshops, lezingen en een mozaïekwandeling.





De tentoonstelling is geopend op 21, 27 en 28 april van 10 tot 17 uur. Op 24, 25 en 26 april is dat van 10 tot 20 uur. De eerste lezing heeft plaats op zaterdag 21 april om 20 uur in het auditorium van het districtshuis. Marleen De Ceukelaire laat je de geheimen van Belgisch marmer ontdekken. Op vrijdag 27 april, ook om 20 uur, neemt Hugo Van Akeleyen je op dezelfde plek mee door de geschiedenis van 25 unieke mozaïeken.





Wie de mooiste art-nouveaumozaïeken wil leren kennen, kan op donderdag 26 april door Zurenborg op stap met stadsgids Jean-Emile Driessens. Afspraak: 13.45 uur aan de Draakplaats. Inschrijven bij gino@tondat.be





Voor de workshops in de Koninklijke Harmonie, Sint-Camillusstraat 31, Wilrijk: alle info bij www.promosaico.be. (PHT)