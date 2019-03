Motard zwaargewond na knal tegen vangrail in Bevrijdingstunnel Sander Bral

22 maart 2019

22u38 0 Wilrijk Een motorrijder is na een verkeerd manoeuvre in de Bevrijdingstunnel hard tegen de vangrail geknald vrijdagavond. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis geholpen. Terwijl de hulp- en takeldiensten hun werk deden was de A12 richting Brussel een uur lang volledig afgesloten.

Vrijdagavond is een motorrijder op de A12 richting Brussel in de Bevrijdingstunnel ter hoogte van Wilrijk tegen de vangrail geknald. Wellicht liep een inhaalmanoeuvre in de tunnel mis. Door de klap werd de motard tussen de vangrail en de tunnelwand geslingerd. Hij moest bevrijd worden door de brandweer en werd zwaargewond afgevoerd naar het universitair ziekenhuis in Edegem.

De tunnel was ongeveer een uur afgesloten richting Brussel zodat hulp- en takeldiensten ongestoord hun werk konden doen. De omleiding veroorzaakte veel hinder op de lokale wegen en ook de E19 naar Brussel raakte overbenut. De lokale politie probeerde de avondspits in goede banen te leiden.