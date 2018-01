Mobiele werftoilet in brand gestoken 29 januari 2018

02u39 0

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd aan een bouwwerf in de Doornstraat een mobiel werftoilet in brand gestoken. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar van de wc bleef niet veel meer over. Het toilet stond tegen een haag, die gedeeltelijk beschadigd werd, net als de brievenbus. Het huis zelf leed geen schade. Van de dader ontbrak ieder spoor. (NBA)