Minister verrast vriend en vijand: nieuwe ISVAG-verbrandingsoven Wilrijk krijgt geen vergunning David Acke

27 februari 2019

19u42 0 Wilrijk Van een verrassing gesproken: minister van Milieu Koen Van den Heuvel heeft de vergunningsaanvraag voor de bouw van de nieuwe verbrandingsoven van ISVAG geweigerd. Reden is de onduidelijkheid over de toekomst van de oude verbrandingsoven wanneer de nieuwe operationeel is. ISVAG bekijkt welke stappen het kan ondernemen en spreekt “van een gemiste kans om mee te stappen in het verhaal van duurzame energie.”

Wat tegenstanders hoopten, maar wat eigenlijk niemand verwachtte, is gebeurd: minister van Milieu Koen Van den Heuvel (CD&V) verleent geen vergunning voor de bouw van de nieuwe verbrandingsoven van ISVAG. Bij het afvalverwerkingsbedrijf hoorden ze het in Keulen donderen bij dit nieuws. Vorige maand werd een negatief advies uitgesproken omdat er onduidelijkheid was of de oude oven wel zou afgebroken worden wanneer de nieuwe klaar zou zijn. Dat negatief advies werd toen gecounterd door ISVAG met twaalf positieve adviezen en de belofte dat het vanzelfsprekend is dat de oude verdwijnt van zodra de nieuwe oven operationeel is.

En laat net dat ene negatieve advies nu de doorslag geven bij de beslissing van de minister. “Dit is onverwacht en we betreuren deze beslissing ten zeerste”, vertelt Philip Heylen van ISVAG. “Dit is een gemiste kans om echt stappen vooruit te zetten in een duurzaam materialen-, energie- en klimaatbeleid.” Vooral de reden waarom de minister de vergunning niet verleent, “steekt” bij Heylen. “Het gaat niet over de capaciteit, het gaat niet over de impact op mens en milieu, het gaat niet over de impact op de mobiliteit maar enkel en alleen omdat er onduidelijkheid zou bestaan over de toekomst van de oude oven omdat er nog geen sloopvergunning is aangevraagd”, aldus Heylen.

Extra tijd nodig?

Volgens Heylen wil de Vlaamse regering op deze manier extra tijd kopen alvorens een definitieve beslissing te nemen. Maar deze afwijzing betekent in geen geval dat ISVAG zich neerlegt bij de beslissing. “We gaan even wachten tot alle rust is teruggekeerd en dan bekijken we welke stappen we gaan zetten. Ofwel tekenen we beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ofwel dienen we het dossier opnieuw. Maar sowieso betekent dit een vertraging van minstens anderhalf jaar.”

Bij Groen zijn ze alvast erg tevreden met de beslissing van minister Koen Van den Heuvel. “Onze argumenten hebben het eindelijk gehaald. De nieuwe oven zou verkeerd staan: het zorgt voor veel te veel bijkomende vrachtwagens op de A12 en extra capaciteit voor verbranding van afval staat haaks op wat er moet gebeuren: minder afval produceren,” zegt Wouter Van Besien. “Nu is het tijd voor de volgende stap. Het is nu aan intercommunale ISVAG en aan de stad Antwerpen om met een nieuw en toekomstgericht project in de haven te beginnen. We hopen dat het stadsbestuur zich hier nu duidelijk gaat over uitspreken en kiest voor de gezondheid van haar bewoners.”