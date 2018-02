Met witte speelgoedauto naar operatiezaal 21 februari 2018

De Vlaamse Kinderliga heeft twee auto's geschonken aan het Sint-Augustinusziekenhuis. Het gaat weliswaar om kleine elektrische wagentjes voor de kinderen in het ziekenhuis. Zo kunnen ze op een leuke manier van hun kamer naar de onderzoeksruimte rijden. "Ik zag het initiatief eerder verschijnen in een artikel op HLN.be waar een Amerikaans korps hetzelfde had gedaan voor een kinderziekenhuis. Ik vond dat zo'n leuk initiatief dat wij daar ook in gestapt zijn. Ook de filosofie erachter, dat de kinderen zo minder stress ervaren op weg naar hun onderzoeken, maakt het een mooi geheel", vertelt Joeri Verbraeken van de Vlaamse Kinderliga. Verbraeken overhandigde samen met Dokter Aspirine de auto's aan de kinderen. Het Sint-Augustinus is in Vlaanderen het vijfde ziekenhuis waar ze de autootjes afleveren, het werden een rode en een witte auto. (NBA)