Man uit raam geduwd na ruzie 15 februari 2018

Een 26-jarige man is woensdagmiddag zwaar gewond geraakt toen hij in de Kruishofstraat uit het raam van de eerste verdieping werd geduwd. Het incident gebeurde net naast de apotheek. Getuigen belden de hulpdiensten die de man de eerste zorgen toedienden op het voetpad. Daarna werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.





Volgens het Antwerpse parket had de bewoner van de eerste verdieping ruzie gekregen met een andere man over een affaire met een vrouw. Die ruzie ging over in een gevecht waarbij de 26-jarige man uit het raam werd geduwd. Woordvoeder Ken Witpas: "De politie is op zoek naar de mogelijke dader. Hij is onmiddellijk na de feiten gevlucht. Het slachtoffer is er minder erg aan toe dan aanvankelijk gedacht. Het levensgevaar is geweken." (PLA)