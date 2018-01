Man met kopie van machinegeweer laat buurvrouw schrikken 24 januari 2018

Het Snelle Respons Team (SRT) van de politie rukte maandagavond uit voor een man met een nepwapen. Een buurtbewoonster uit de Rederijkersstraat in Wilrijk belde de politie nadat ze een man aan de achterzijde van het appartement had gezien met een machinegeweer. De verdachte was blijkbaar gekend bij de politie voor inbreuken op de wapenwet, waardoor het zekere voor het onzekere werd genomen. Het SRT kon twee mannen overtuigen vrijwillig naar buiten te komen. Bij de controle van het gebouw zijn twee levensechte replica's van machinegeweren gevonden. "Er was nooit dreiging", klinkt het bij de politie. "We benadrukken dat replica's moeilijk van echte wapens te onderscheiden zijn, waardoor elke verkeerde beweging een risico inhoudt en de politie zelfs een schot kan afvuren." (BSB)