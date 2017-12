Man (60) verdacht van kinderhandel OPGEPAKT OP FILIPIJNEN TIJDENS UITSTAPJE MET ENKELE KINDEREN JONATHAN BERNAERTS

02u32 0 Foto RV Koen V.d.B. Wilrijk Een Antwerpenaar van 60 zit sinds dinsdag vast in een Filipijnse cel op verdenking van kinderhandel. Koen V.d.B. werd opgepakt toen hij met enkele kinderen rondwandelde in een busstation. "Hij is 100 procent onschuldig", beweert zowel de familie van de betrokken kinderen, als Koens broers in Antwerpen.

De 60-jarige Koen V.d.B. was sinds vrijdag 22 december op bezoek bij een Filipijnse familie die hij al jaren kent. Dinsdag wilde hij met enkele familieleden - twee jonge vrouwen van 18 en 19 jaar en vier kinderen van 13, 9, 4 en 3 jaar - een uitstap maken naar de stad Naga.





Verder dan het busstation in de provinciestad Cebu kwam het gezelschap niet. De kinderen werden er door de Filipijnse politiemensen ondervraagd. Ze verklaarden dat Koen V.d.B. bij hen kwam logeren als hij op bezoek kwam en dus geen familie was. De agenten kwamen ook te weten dat Koen V.d.B. de familie geld toestopte voor de bouw van hun woning.





Blijkbaar zagen de autoriteiten redenen genoeg om Koen V.d.B. aan te houden op verdenking van kinderhandel. De zestiger zit sinds dinsdag opgesloten. De minderjarige kinderen werden overgedragen aan het Ministerie van Sociale Zaken dat hen verder zal ondervragen.





Republic Act 7610

De Filipijnse overheid treedt ongemeen hard op tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. De politie zegt in een mededeling dat Koen V.d.B. volgens de eerste vaststellingen de zogenaamde Republic Act 7610 met de voeten heeft getreden. Dat is een wet die stelt dat het voor volwassenen verboden is om zich met minderjarigen jonger dan 12 jaar in bepaalde ruimtes te begeven.





De Filipijnse familie vindt dat 'hun vriend Koen' onterecht werd opgepakt. "Hij helpt ons al acht jaar lang", getuigt de moeder in een Filipijnse krant. "Telkens als hij ons komt bezoeken, wil hij een uitstap maken. Het is een traktatie."





Ook in Antwerpen, waar Koens familie woont, is het nieuws van zijn arrestatie ingeslagen als een bom. "We zijn geschokt en zeer bezorgd om zijn gezondheidstoestand", zeggen zijn broers.





Kerstmis vieren

"Koen was nog maar enkele dagen in de Filipijnen. Hij ging er de bevriende familie bezoeken en samen met hen Kerstmis vieren. We doen er alles aan om met hem in contact te geraken. Hopelijk komt er via Buitenlandse Zaken snel duidelijkheid over zijn situatie."





De broers zijn er rotsvast van overtuigd dat Koen V.d.B. onschuldig is. "Hij is nog nooit in aanraking gekomen met het gerecht", klinkt het. "Bovendien zegt de Filipijnse familie zelf dat hem geen schuld treft. Die mensen zijn erg bedroefd dat de man die hen al zo veel geholpen heeft, nu onschuldig in de gevangenis zit."





Koen V.d.B. is afkomstig van Wilrijk, maar woont in het Zwitserse Sankt Gallen. Hij werkt er bij een bouwfirma. Mensen die hem goed kennen omschrijven hem als een 'idealist'. Na de tsunami in 2004 trok hij bijvoorbeeld als vrijwilliger naar de Filipijnen om er een handje toe te steken.