Make-over Terbekehof van start met ‘eerstebuislegging’ ADA

19 maart 2019

14u40 0 Wilrijk De heraanleg van het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk is van start gegaan. Geen eerstesteenlegging maar wel een eerstebuislegging betekende het symbolische startschot van de werken. De verouderde site krijgt een complete make-over, waarbij de wateroverlast grondig wordt aangepakt en wordt gestart met de uitrol van een warmtenet.

Vlak bij de A12 in Wilrijk ligt het bedrijventerrein Terbekehof. De site is ontwikkeld in de jaren zestig van de vorige eeuw, maar het rioleringsstelsel en het openbaar domein zijn sindsdien niet meer aangepast of vernieuwd. Het bedrijventerrein heeft vandaag te kampen met wateroverlast bij hevige regenbuien en een lage beeldkwaliteit.

Daar komt nu verandering in dankzij de grondige heraanleg. De wateroverlast wordt aangepakt door de aanleg een gescheiden rioleringsstelsel en een collectieve waterbuffering voor een aantal bedrijven. Terbekehof krijgt ook een warmtenet van 1,6 kilometer, gevoed door duurzame restwarmte van de afvalenergiecentrale van ISVAG. De bedrijven die aansluiten op het warmtenet, zijn niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen: de emissies die zo vermeden worden, zullen een positieve impact hebben op CO2 uitstoot en de luchtkwaliteit in de buurt.

Voor de heraanleg van het bedrijventerrein wordt 13,9 miljoen euro geïnvesteerd.