Literair gesprek met Tommy Wieringa in bibliotheek Bist Nederlands succesauteur Tommy Wieringa brak een tiental jaar geleden door bij het grote publiek met 'Joe Speedboot'.

22 februari 2019

11u40 0 Wilrijk Bibliotheek Bist krijgt op donderdag 14 maart een straffe auteur op bezoek voor een literair gesprek: de Nederlander Tommy Wieringa.

Tommy Wieringa brak een tiental jaar geleden door bij het grote publiek met ‘Joe Speedboot’. Ook opvolgers als ‘Caesarion’ en ‘Dit zijn de namen’ sleepten literaire prijzen in de wacht. Wieringa’s werk wordt wereldwijd vertaald, onder meer in het Hebreeuws, het Koreaans en het Frans, Duits en Engels. De schrijver heeft ook een vaste column in De Pers en in Hollands Diep.

De nieuwe roman van Wieringa, ‘Dit is mijn moeder’, verscheen in januari 2019. Meer dan stof genoeg dus voor een goed literair gesprek met Vanessa Broes.

Het literair gesprek met Tommy Wieringa vindt plaats op donderdag 14 maart 2019 in Bibliotheek Bist in Wilrijk. De inkomprijs bedraagt 6 euro.

