Lezing Pol Goossen op allereerste zorgmarkt 27 maart 2018

In het CC De kern in Wilrijk vond gisteren de allereerste zorgmarkt voor 55-plussers plaats. Op de markt konden senioren er kennismaken met de verschillende diensten waar je als oudere ten rade kan gaan. Zo kon je er terecht bij de Alzheimer Liga, De Voorzorg en de seniorenwerking van Wilrijk.





Acteur Pol Goossen speelde zijn monoloog over Alzheimer en hoe het is om grootouder te worden. (ADA)