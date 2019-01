Lek aan grondverzakking Ikea wordt morgen aangepakt: “Hopelijk duurt herstelling niet langer dan één dag, maar we beloven niks” Sander Bral

13 januari 2019

17u40 0 Wilrijk Het lek in het hoofdriool onder de afrit van Ikea, aan de Boomsesteenweg in Wilrijk, wordt maandag hersteld. Zaterdagavond zaten honderden klanten van Ikea vast in hun wagens, omdat een deel van het wegdek was weggezakt. “Hopelijk duurt de herstelling niet langer dan één dag. Maar we beloven niks”, benadrukt Water-link.

Chaos aan het filiaal van meubel- en interieurwinkel Ikea aan de Boomsesteenweg in Wilrijk zaterdagavond. Door een wegverzakking moest een deel van de zijweg van de A12 richting Antwerpen versperd worden. De parking van Ikea kon daardoor niet meer bereikt worden vanaf de A12 en klanten van de zaak konden niet langs de Boomsesteenweg van de parking rijden.

De lokale politie kwam ter plaatse om de doorstroming van het verkeer in goede banen te leiden, maar chaos kon niet voorkomen worden. De politie waarschuwde dat de uitrit van Ikea niet meer gebruikt kon worden en dat klanten die naar huis wilden, hun vertrek best uitstelden. Bezoekers die toch weg wilden, konden de uitgang aan de achterkant gebruiken. Maar dan moesten ze wel lang in de file staan. De omliggende straten waren letterlijk dichtgeslibd door het waterlek en de aanhoudende regen.

Geen week werk

“Ik heb de schade zondagochtend zelf opgemeten”, zegt Nico Dries, ingenieur en verantwoordelijke bij watermaatschappij Water-link. “De oorzaak van de wegverzakking ligt bij de hoofdriolering onder de afrit van Ikea. Het gaat om een lek in een verouderde buis. De fundering van het wegdek is weggezogen door het weglopende water. De herstelling begint maandagochtend om zeven uur. We kunnen nog niet zeggen hoelang die zal duren, omdat het moeilijk in te schatten is hoe hard het wegdek ondermijnd is. We zetten wel alle middelen in omwille van de cruciale locatie voor het verkeer. Hopelijk krijgen we alles in orde in één dag, maar we beloven niks. De werken zullen hoe dan ook geen week in beslag nemen.”

Het lek zit in een afvoerbuis, dus de omringende bedrijven ondervinden geen problemen met de toevoer van water. De grote verkeershinder bij Ikea zaterdagavond herhaalde zich zondag niet, aangezien de winkel dan gesloten was. Maandag opent Ikea opnieuw, maar dan is het doorgaans minder druk dan op zaterdag. De hinder voor het verkeer op de A12 van Brussel naar Antwerpen zou tijdens de herstelling miniem moeten blijven.