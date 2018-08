Kwakkelweer krijgt jaarmarkt niet klein 14 augustus 2018

02u42 0 Wilrijk Ondanks het feit dat het tot in de namiddag echt kwakkelweer was, lokte de Wilrijkse jaarmarkt toch aardig wat volk naar het centrum.

Op het programma stonden onder meer de gebruikelijke dernykoers en een wielerwedstrijd voor de elite vrouwen en veetentoonstellingen. Op een gegeven moment paradeerde er zelfs een ganzenfanfare over de Bist, begeleid door een trommelaar en een bombardon.





Spektakel was er ook tijdens de trotinettenrace op de Bist en voor de jongsten was er een heel kinderdorp opgesteld bij de Jeugddienst in de Heistraat. Op het podium zorgden Jenny G, Yves Segers en Les Copines voor de ambiance. De mannen van Get Ready! en een vuurwerk sloten de feestdag in stijl af. (DILA)