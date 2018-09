Kunst- en etnograficabeurs 04 september 2018

Wie gefascineerd is door kunstwerken van diverse volkeren uit andere continenten, schrijft best het weekend van 8 en 9 september in de agenda. Twee dagen lang, telkens van 10 tot 17 uur, kun je de tribale kunst- en etnograficabeurs gratis bezoeken in de gebouwen van het kasteel Ieperman en de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG), Bist 164, 2610 Wilrijk





Verzamelaars verkopen en ruilen er voorwerpen. (PHT)





Info: www.tribalartsfair.com