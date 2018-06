Kruispunt Groenenborgerlaan twee weken dicht 20 juni 2018

Vanaf 2 juli wordt er op het kruispunt van de Groenenborgerlaan en de Beukenlaan in Wilrijk gewerkt. Om de duur van de werken te beperken, wordt het kruispunt twee weken lang afgesloten. Al in 2017 startte een aannemer met de aanleg van een degelijk fietspad op de Ringlaan. Begin 2018 rondde hij daar de werken af, en begon hij op de Groenenborgerlaan.De aanleg van dit fietspad kadert binnen de aanleg van de fietsdistrictenroute, een fietsverbinding van het noorden naar het zuiden rond de stad. Tussen 2 juli en 13 juli sluit de aannemer het kruispunt af. In deze periode werkt hij de fietspaden en voetpaden aan en bereidt hij de volgende fases van de werken voor. Het verkeer volgt in deze periode een omleiding. (BJS)