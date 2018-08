Kortstondige evacuatie door gaslek 09 augustus 2018

Buurtbewoners van de Steerveldstraat in Wilrijk contacteerden dinsdagavond de hulpdiensten omwille van een indringende gasgeur. Die was afkomstig van een woning in aanbouw.





De politie stelde meteen een perimeter in en vroeg de bewoners van de aanpalende woningen om voor alle veiligheid hun huis te verlaten. De brandweer kwam ter plaatse en deed een positieve gasmeting. De gasmaatschappij werd ook opgetrommeld en kon het kleine ondergrondse gaslek dichten. Nog geen 25 minuten na de melding konden de bewoners opnieuw naar huis. Niemand raakte gewond. (BSB)